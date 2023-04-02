Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki kemerli, bıçaklı ve silahlı kavga kamerada Aralarında husumet bulunan iki grup gündüz saatlerinde parkta karşılaşınca kavga kaçınılmaz oldu. Sopa ve kemerlerle birbirlerine saldıra gençlerin kavgası gece saatlerinde yeniden alevlendi. 2 kişi yaralandı.

DHA Gençlerin kavgasında bıçak ve silahlar konuştu. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup arasında tansiyon yükseldi. Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan yabancı uyruklu iki grup, parkta bir araya geldi. Burada bir süre sözlü tartışma yaşayan taraflar, gerilimin artmasıyla kavgaya tutuştu. Sopalara kemerlerle karşılık verdiler Taraflardan biri araçta bulunan sopaları alarak karşı gruba saldırırken, karşı grup ise kemerlerini çıkararak karşılık verdi. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Gece de devam etti Gündüz saatlerinde kalabalığın yoğun olduğu bölgede çıkan kavganın ardından gece tekrar bir araya gelen grup, bu kez de silah ve bıçak kullanarak kavgayı sürdürdü. Mahallede silah sesleri yankılanırken, çevredekilerin kaçışı ve çığlıkları kamera görüntülerine yansıdı. 2 yaralı Polisin müdahale ettiği kavga sırasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.