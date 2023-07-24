Gaziosmanpaşa'da kadın hırsızın kasadaki telefonu çaldığı anlar kamerada Bölgede bulunan bir alışveriş merkezine gelen 2 kişiden biri kasiyeri oyalarken diğeri kasada unutulan telefonu kameralara rağmen çaldığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor. Bu kez görüntüler İstanbul'dan... Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan olay, kameralara saniye saniye yansıdı. Biri oyaladı diğeri çaldı AVM'deki bir giyim mağazasına gelen 2 kişiden biri kasa görevlisini oyalarken diğeri ise kasada bulunan cep telefonu gözüne kestirdi. Uygun bir anı bekleyen kadın kameralara rağmen telefonu çaldı. O anlar kamerada Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde biri kadın 2 kişinin girdiği mağazada erkek olan kişi kasa görevlisini oyalarken kadının kasadaki telefonu alarak hızla dükkandan uzaklaştığı görüldü.