Gaziosmanpaşa'da kadınların saç başa kıskançlık kavgası

İki kadın arasında kıskançlık sonrası başlayan tartışmada ortalık savaş alanına dönerken çevredekiler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kadınlar arasındaki kıskançlık ortalığı savaş alanına çevirdi.

İki kadının yol ortasında bir anda başlayan kavgasını görenler şaşkına döndü.

Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekerken, kavgaya tutuşan kadınlar, birbirlerinin saçını çekti.

Ayırmak isteyen adam dayak yedi

Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadınları ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

O anlar kayıt altına alındı

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da kadınların saç başa kavgası VİDEO



Kadını sevgilisiyle gördü

Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü.

Kadınlar şikayetçi olmadan uzaklaştı

DHA'nın haberine göre, dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.