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    Gaziosmanpaşa'da kadınların saç başa kıskançlık kavgası

    İki kadın arasında kıskançlık sonrası başlayan tartışmada ortalık savaş alanına dönerken çevredekiler kadınları ayırmakta güçlük çekti.
    • 05.01.2023 - 12:03
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:39
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    Gaziosmanpaşa'da kadınların saç başa kıskançlık kavgası

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kadınlar arasındaki kıskançlık ortalığı savaş alanına çevirdi.

    İki kadının yol ortasında bir anda başlayan kavgasını görenler şaşkına döndü.

    Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekerken, kavgaya tutuşan kadınlar, birbirlerinin saçını çekti.

    Ayırmak isteyen adam dayak yedi

    Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadınları ayırmaya çalıştı.

    Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

    O anlar kayıt altına alındı

    O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Gaziosmanpaşa'da kadınların saç başa kavgası VİDEO

    Kadını sevgilisiyle gördü

    Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü.

    Kadınlar şikayetçi olmadan uzaklaştı

    DHA'nın haberine göre, dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Gaziosmanpaşa da kadınların saç başa kıskançlık kavgası #1

    Gaziosmanpaşa da kadınların saç başa kıskançlık kavgası #2

    Gaziosmanpaşa da kadınların saç başa kıskançlık kavgası #3

    Gaziosmanpaşa da kadınların saç başa kıskançlık kavgası #4

    Gaziosmanpaşa da kadınların saç başa kıskançlık kavgası #5

    Gaziosmanpaşa da kadınların saç başa kıskançlık kavgası #6


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