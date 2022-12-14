Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışıkta geçme kavgası

Öğle saatlerinde okul yolunda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobil sürücüsünden tepki gördü. Kavgaya dönüşen olay kameralara yansıdı.

Yaya ve otomobil trafiğinin yoğun olduğu bölgede çıkan tartışma çevredekileri korkuttu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, yayalara kırmızı ışık yanarken bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Sürücü tepki gösterdi

Seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü de tehlikeye yol açan yayaya korna çalarak tepki gösterdi.

Şahsın da otomobil sürücüsüne karşılık vermesiyle taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olay kavgaya döndü

Tansiyonun yükseldiği olay bir anda kavgaya dönüştü.

DHA'nın aktarımına göre; okul yolunda yaşanan kavga, ilkokul öğrencileri ve velilerin gözü önünde yaşandı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.