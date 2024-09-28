Gaziosmanpaşa'da komşunun 5 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiası: Tutuklama talebi reddedildi Gaziosmanpaşa'da komşusunun 5 yaşındaki çocuğunu oyun oynadığı sırada taciz ettiği iddia edilen ve 30 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkan sanığın tutuklama talebi reddedildi.

İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 Ocak 2024'de iddiaya göre Durdane Y., 5 yaşındaki kızı H.N.Y. ve 7 yaşındaki oğlu İ.M.Y.'yi oynasınlar diye komşusu Arzu K.'ya bıraktı.

Çocuklarla ilgilenen Arzu K., bir süre sonra market alışverişi için kendi çocuğu ile birlikte 3 çocuğu da evde bırakıp dışarı çıktı.

Çocuklarla birlikte evde bulunan Ali D. (70), iddiaya göre 5 yaşındaki H.N.Y.'nin yanına gelerek pantolonunu aşağı indirdi ve eliyle taciz etmeye başladı.

Mağdurun ağlayarak evden çıkması ve daha sonra olayı ailesine anlatması üzerine mağdurun ailesi, Ali D.'den şikayetçi oldu.

30 YIL HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, Ali D.'nin ‘çocuğun cinsel istismarı' ve ‘çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olaya ilişkin Ali D., İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya tutuksuz sanık Ali D. ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mağdur H.N.Y. Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) mahkemeye katılırken, müşteki aile ise avukatı Mehmet Emin Yolcu ile beraber salonda hazır bulundu.

İLK CELSEDE MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki anne Durdane Y.'nin olay günü çocukları H.N.Y. ile İ.M.Y.'yi arkadaşı olan Arzu K.'nın evine geçici olarak bıraktığını, Arzu K.'nın markete gitmesinden sonra babası olan sanık Ali D.'nin mağdur H.N.Y.'nin pantolonunun içine elini sokarak ön özel bölgesine dokunduğunu ve elini sürttüğünü aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanığa iftira atılmasını gerektiren bir husumet ya da neden bulunmadığı, sanığın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanık Ali D.'nin ‘çocuğun cinsel istismarı' ve ‘çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 13 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve sanığın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali D. hakkında uygulanan haftada bir gün ‘imza atmak' şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ve bu aşamada tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Heyet, sanığın kızı Arzu K.'nın bir sonraki celse tanık olarak dinlenilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"İFTİRA ATIYORLAR, KONUYU KAPAT"

Duruşmanın ardından adliye meydanında açıklama yapan anne Durdane Y., çocuklarını bıraktıktan sonra eve döndüğünde kızının tacize uğradığını anlattığını belirterek, "Komşumu çağırarak durumu söylediğimde ‘iftira atıyorlar, konuyu kapat' diye, bana bu şekilde söyledi. Ben kızımı dinleyerek polise gittim, polisi çağırdık ve bu şeklide gittik ifademizi verdik. Adalet istiyoruz. Biz adaleti sağlayacağız inşallah. Tutukluluk kararı istiyoruz" dedi.

Ailenin avukatı Mehmet Emin Yolcu ise açıklamasında, "Sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerimiz doğrultusunda savcılıkta mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Maalesef mahkeme heyeti bu tutuklanma talebini kabul etmedi. Bu karara karşı iki hafta içerisinde bir üst mahkemeye itirazlarımızı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)