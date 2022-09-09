Altın taşıyan kuyumcu kuryesini gasbetmek isteyen motosikletli şahıslar, silahlı saldırı düzenledi. Çıkan arbedede kurye vuruldu. Saldırganların kaçma anları, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde, saat 18.00 sıralarında kuyumcudan altınları alan kurye, 2 çantadan birini otomobile yükledi.

Kurye kalan çantayı da yüklemeye çalıştığı sırada 2 motosikletli yanına geldi. Motosiklettekiler ilk olarak havaya ateş etti, daha sonra 2 motosiklette bulunan 4 kişi çantayı almaya çalıştı.

Kurye, silahla yaralandı

DHA’nın haberine göre; kurye, saldırganlara müdahale etmeye çalıştığı sırada çıkan arbedede silahla yaralandı.

2 motosiklet ile olay yerine gelen 4 saldırgandan 2’si motosikletle kaçarken, diğer iki kişi motosikleti bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa’da, kuyumcu kuryesine silahlı gasp düzenlendi ViDEO

Kaçma anları kamerada

Saldırganların kaçma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

“Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu”

Olayı gören Ahmet Görgülü, "Ben burada çalışırken silah sesleri geldi. 5 el silah sesi duyuldu ilk olarak. Ben dışarı çıkmak istemedim, kaza kurşununa kurban gitmemek için. Daha sonra farklı bir silah sesi daha geldi. Silah sesi susunca dışarı çıkıp baktım. Sokağın ortasında bir motosiklet yerdeydi. O ara biri kenara doğru geliyordu. Üzerine baktım kurşun delmiş geçmiş. Tekrar kontrol ettik vücudunda başka bir yerde yaralanma yoktu. Yaralı, herhalde kurusıkıydı dedi. Sonra yarasını gösterdik. Polisi aramamızı istedi. Zaten o ara polisler geldi. Sonra yaralıya sordum ne olduğunu. ‘Abi kuyumcuya malzeme götürürken çantayı almaya çalıştılar. Ben de direndim. Motosikletin üstüne atladım. Aramızda boğuşma çıktı. Motosiklet düşünce bana ateş etmeye başladılar.’ dedi. Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu." dedi.