Gaziosmanpaşa'da makas atarken 3 kişiyi öldüren sürücünün cezası Gaziosmanpaşa’da trafikte makas attığı sırada karşı şeride geçerek kaza yapan ve 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücüye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 19 Ekim 2022’de Sultangazi istikametinden Arnavutköy istikametine seyir halinde olan Muammer Kerman’ın, trafikte makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiği ve çarptığı araçtaki 54 yaşındaki Ekrem Genç, 5 yaşındaki Poyraz Miraç Genç ile 22 yaşındaki Utku Agocuk’un ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı dava, ilk celsede karara bağlandı.

İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muammer Kerman ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya bazı mağdur ve müştekiler de avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada sanık Kerman ve avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Müştekiler ise beyanlarında sanığın cezalandırılmasını istedi.

17 yıl 4 ay hapis verildi

Alınan tüm savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Muammer Kerman’ın asli kusurlu olarak ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca, suç konusunun önemini de dikkate alarak sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle alıkonulmasına da hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.