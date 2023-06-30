Gaziosmanpaşa’da oğluna silah doğrultan genci yaraladı Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, oğlunun başına silah dayayan şüpheliyi bacağından vurdu. Bacağından yaralanan şahıs, dükkandan çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Şahıslar arasında husumet olduğu öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İstanbul Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde yer alan telefon dükkanının sahibi ile bir genç arasında küfürleşmeden dolayı husumet oluştu. Husumetli olduğu kişinin dükkanına gelen şahıs, küfürleştiği gencin başına silah doğrulttu. Dükkan sahibinin babası ise ruhsatsız silahını çıkartarak, oğlunun başına silah dayayan şüpheliye ateş etti. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı Bacağından yaralanan şahıs, dükkandan çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Dükkan sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. "Ayağını tutuyordu, kanlar içerisindeydi" Yaşananları anlatan Güler Altay, “Minibüsle Gaziosmanpaşa’ya gidiyordum. Genç bir çocuğu vurdular. Minibüsten gördüm. Çocuk yerde yatıyordu. Kafasını kaldırmıştı. Ayağını tutuyordu. Kanlar içerisindeydi.” dedi.