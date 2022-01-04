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Gaziosmanpaşa'da pazar yeri kavgası
- DHA
- 04.01.2022 - 12:45
- Güncelleme : 04.01.2022 - 13:23
İstanbul'da bu hafta itibarıyla kapalı pazar yerine geçmesi gereken Gaziosmanpaşa 500 Evler Salı Pazarı esnafı, kapalı pazar yerine geçmemek için eski pazar yerinde toplandı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yürüyüş yapan pazarcılar için Çevik Kuvvet Ekipleri ve Gaziosmanpaşa Zabıta Memurları, sabahın ilk saatlerinden itibaren eski pazar yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
POLİSLE PAZARCILAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
Pazarcıların slogan atması ve yürüyüşlerini sürdürmesi nedeniyle polisle aralarında arbede yaşandı.
Polis ekipleri, gazla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağılarak polis barikatını aşmaya çalıştı, polisle tekrar karşı karşıya geldi. Ekipler, tekrar pazarcılara müdahale etti.
Gaziosmanpaşa'da pazaryeri kavgası VİDEO
TEZGAHLARIN KALDIRILMASI İÇİN İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Müdahalenin ardından pazarcılar, eski pazar yerinde tezgah açtı. Polis ve zabıta ekiplerinin, tezgahların kaldırılması konusundaki ikna çalışması sürüyor.