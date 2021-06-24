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Gaziosmanpaşa’da polislere ateş açan şahıslar yakalandı
- İHA
- 24.06.2021 - 11:16
- Güncelleme : 24.06.2021 - 11:44
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Galeri Caddesi ile 608 Sokak'ın kesiştiği bölgede kimlik kontrolü yapmaya başladı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Y., C.E., E.T. ve T.A. isimli şahıslara para cezası uygulandı.
O sırada ekibin yanından geçen bir otomobilin içinden 2 el ateş edildi.
BACAĞINA İSABET ETTİ
Kurşunlardan biri, Efe A. isimli polis memurunun sağ bacağına isabet etti.
Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.
Polis memurunun saldırıya uğradığı telsizden anons edildi.
Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YOLA BARİKAT KURULDU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırganların içerisinde bulunduğu otomobilin, Gaziosmanpaşa mevkisinden TEM Otoyolu’na bağlandığının görülmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri yola barikat kurdu.
Saldırganlar, süratli bir şekilde barikatı geçti.
Polisin peşlerine düşmesi ile kovalamaca başladı.
Saldırganlar, Etiler ayrımında yakalandı.
Gaziosmanpaşa’da polislere ateş açan şahıslar yakalandı VİDEO
BELİNDEN TABANCA ÇIKTI
Kelepçe takılan 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Musa A. (23) ile Fatma A. (25) isimli saldırganların üzerlerinde arama yapıldı.
Musa A.’nın üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Fatma A.’nın belinde, saldırıda kullanıldığı tespit edilen namlusuna mermi sürülmüş halde tabanca ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.
Otomobil, çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.
İfadeleri alınan şahısların, çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilere; ‘görevli memura silahlı saldırı’, ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından adli işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.