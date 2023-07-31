Gaziosmanpaşa'da pusu kurularak öldürülen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Gaziosmanpaşa'da kullandığı taksiye ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu'nun cenaze törenine çok sayıda taksici katıldı.

DHA

Geçtiğimiz cumartesi gecesi, bir taksi şoförü cinayete kurban gitti.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 04.00 sıralarında taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı.

Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksideki yolcularla aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheliler, taksiye silahla ateş açtıktan sonra uzaklaştı.

Saldırı sırasında taksi, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Taksideki yolcular yaralı halde olay yerinden kaçarken, 2 çocuk babası genç şoför hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Samet Kubiloğlu, Esenler Yavuz Selim Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Taksi Şoförler Derneği Başkanı Deniz Dündar, çok sayıda taksi şoförü ve yakınları katıldı.

"Başka kimsenin canı yanmasın"

Samet Kubiloğlu'nun annesi Meral Kubiloğlu, şunları söyledi:

Benim canım yandı. Başka kimsenin yanmasın. Benim güzel gözlüm bakın burada yatıyor. Daha 31'ine yeni girdi. İki tane kız çocuğumuz var. Onlara yazık değil mi? Onlar babasız kaldı. Ne yapacaksanız yapın, onları bulun. Bakın bir sürü taksici çocuklar burada. Hepsi anne diyor bana. Tanımıyorum bile onları.

"Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz"

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar ise "Yaralılardan ve ateş edenlerden kimse yakalanamadı. Artık can güvenliğimiz yok. Kimi taşıdığımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

"İnşallah bu son olur"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da şu ifadeleri kullandı:

Emniyet olayı takip ediyor. Camiamızın başı sağ olsun. Emeği, ekmeği peşinde 31 yaşında, gencecik iki tane çocuğu olan bir kardeşimiz. Kamuoyu şunu bilmeli ki, altımızdan rüzgar geçiyor. Her an böyle olaylarla karşılaşıyoruz. İnşallah bu son olur. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Bütün camiamızın başı sağ olsun. Kendisinin de mekanı cennet olsun.

Meslektaşlarının konvoyu eşliğinde defnedildi

Cenaze namazının ardından Samet Kubiloğlu'nun cenazesi, meslektaşlarının konvoyu eşliğinde Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.