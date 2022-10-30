Gaziosmanpaşa'da 'sahte çek' dolandırıcıları tutuklandı

Sahte çek üreterek piyasaya süren çeteyi çökertmek için harekete geçti. Operasyonda, çeşitli bankalara ait bin 170 adet sahte çek ele geçirilirken şüpheliler tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve E.Ş. isimli 2 şüpheli şahsın sahte çekleri piyasaya sürüp vatandaşları mağdur ettiğine dair ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çeklerin üzerine yüklü miktarda ürettiği sahte çekleri İstanbul'da piyasaya sürerek vatandaşı dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin titizlikle süren çalışması, araştırma ve fiziki takip sonucu şahısların Gaziosmanpaşa'da ikamet ettikleri tespit edildi.

Belirlenen adrese baskın yapıldı

Belirlenen bölgede inceleme başlatan ekipler, araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Şüphelilerin sahte çek tanzim ettikleri adresi tespit etti ve söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Binlerce sahte çek bulundu

Eve baskın yapan ekipler, operasyonda farklı bankalara ait olan ve piyasaya sürülmeye hazır halde bin 170 adet sahte çek, 1 adet kağıt kesme makinesi, 1 adet bilgisayar ile 1 adet yazıcı düzeneği ele geçirildi.

2 şahıs tutuklandı

O.D. ve E.Ş. isimli şüpheliler, sahte çek üreterek ticaretle ilgilenen vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratmaları sebebiyle çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, E.Ş.'nin yapılan kimlik sorgulamasında 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.