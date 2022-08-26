Motosikletle kuyumcuya giren 2 şüpheli, silahlı soygun gerçekleştirdi. Şüphelilerden biri, kaçamaya çalışırken esnaf tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına da yansıdı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde, dün akşam saat 21.00 sıralarında, motosikletle gelen 2 silahlı şüpheli kuyumcuya girdi.

İçeridekilere silah doğrultan şahıslardan biri, çaldığı altınlarla dükkandan kaçarken ateş etti.

Motosiklete binen şüpheli ise çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

DHA’nın haberine göre; diğer şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Olay anları kamerada

Olay anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı 2 şüpheliden birinin kuyumcuya girdiği ve orada bulunanlara ateş ettiği, diğerinin ise altınları çantaya koyduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz belirlenmedi.

Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada ViDEO