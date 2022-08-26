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Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada
- 26.08.2022 - 10:37
- Güncelleme : 26.08.2022 - 11:17
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde, dün akşam saat 21.00 sıralarında, motosikletle gelen 2 silahlı şüpheli kuyumcuya girdi.
İçeridekilere silah doğrultan şahıslardan biri, çaldığı altınlarla dükkandan kaçarken ateş etti.
Motosiklete binen şüpheli ise çevredeki esnaf tarafından yakalandı.
DHA’nın haberine göre; diğer şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.
Olay anları kamerada
Olay anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı 2 şüpheliden birinin kuyumcuya girdiği ve orada bulunanlara ateş ettiği, diğerinin ise altınları çantaya koyduğu görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz belirlenmedi.
Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada ViDEO