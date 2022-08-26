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    Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada

    Motosikletle kuyumcuya giren 2 şüpheli, silahlı soygun gerçekleştirdi. Şüphelilerden biri, kaçamaya çalışırken esnaf tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına da yansıdı.
    • 26.08.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 11:17
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    Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde, dün akşam saat 21.00 sıralarında, motosikletle gelen 2 silahlı şüpheli kuyumcuya girdi.

    İçeridekilere silah doğrultan şahıslardan biri, çaldığı altınlarla dükkandan kaçarken ateş etti.

    Motosiklete binen şüpheli ise çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

    DHA’nın haberine göre; diğer şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

    Olay anları kamerada

    Olay anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı 2 şüpheliden birinin kuyumcuya girdiği ve orada bulunanlara ateş ettiği, diğerinin ise altınları çantaya koyduğu görüldü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    2 kişi yaralandı

    Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz belirlenmedi.

    Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada ViDEO

    Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada #1

    Gaziosmanpaşa’da, silahlı kuyumcu soygunu kamerada #2


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