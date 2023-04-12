Gaziosmanpaşa'da siparişe giden kuryeye otomobil çarptı: O anlar kamerada

İHA
Moto kurye ile otomobil kazaları sık sık yaşanıyor.
Ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği dikkat çekiyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul.
Motosiklet savruldu, sürücü uçtu
Gaziosmanpaşa'da siparişe giden moto kurye, yol ayrımına geldiği esnada hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle motosiklet yola savrulurken, kurye ise park halindeki aracın üzerine uçtu.
O anlar kaydedildi
Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Görüntülerde, kazayı duyan vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koştuğu görüldü.