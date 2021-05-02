Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu olduğu belirlenen iki grup arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

KAVGAYI POLİS AYIRDI

Akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede yerini bıçakların ve sopaların kullanıldığı kavgaya bıraktı. Sokakta kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kişileri ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı.

BIÇAKLAMANIN ARDINDAN KOVALAMACA

1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, çok sayıda kişinin ise sopa darbeleri sonucu yaralandığı öğrenildi. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, iki grubun elinde sopaların olduğu, bir kişinin önüne gelen bir kişiyi bıçakla yaraladığı ve ardından kovalamacaların yaşadığı görüldü.

Gaziosmanpaşa'da sopalı kavga VİDEO