Gaziosmanpaşa’da su yüklü tırın çarptığı taksici ağır yaralandı

Önünde seyreden taksiye çarparak sürücüyü ağır yaralayan tır şoförü, gözaltına alınırken, kaza yerine gelen taksicinin arkadaşı ise kaza yapan araçları görünce gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkisi Ankara istikametinde 34 KM 3916 plakalı su yüklü tırın şoförü, önünde giden Muhsin Korkutçu idaresindeki 34 THK 10 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savruldu.

TAKSİCİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Korkutçu'yu hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALKOL TESTİ YAPILDI, MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Tır şoförü ise yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı ise kaza yapan araçları görünce gözyaşlarını tutamadı. Yanındaki arkadaşları ise ağlayan şoförü sakinleştirdi.