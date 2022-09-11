Suriye uyruklu Ali Muhammed N.’nin 12 yaşındaki çocuğu ile eşini hortum ve kırbaçla darbettiği iddia edildi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, 5 Eylül’de Suriye uyruklu Ali Muhammed oğlu Muhammed N.'yi (12) evinin önünde darbederken, mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Ali Muhammed N., eve girdi.

İhbar üzerine polis ekipleri baba ve oğlunu Gaziosmanpaşa Şehit Kaan Anıl Aybek Polis Merkezi'ne götürdü. İfadesinin ardından Ali Muhammed N., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muhammed N. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Çocuklarını mendil satıp dilendiriyor iddiası

DHA’nın haberine göre; çocuğun darbedilmesine tepki gösteren mahalleli, Ali Muhammed N.'nin eşini ve diğer çocuklarını da hortumla ve kırbaçla dövdüğünü ileri sürdü.

Ali Muhammed N.'nin mendil satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Çocuklarına da zorla mendil sattırıp dilendirdiği iddia edildi.

“Çocuğa sürekli tokat atıyor, eşini de kırbaçlıyor”

Mahalle sakinlerinden Tuğra Ömer Karaahmetoğlu, "Çocuğa sürekli tokat atıyor, eşini de kırbaçlıyor. Sabahları seslerini duyuyoruz. Bir gece 02.00'de çocuğu, sigara bulsun diye dışarı attı. Çocuk kamyonun içerisinde uyudu. Pazartesi günü de çocuğunu dövdüğünü komşular görmüş. Mahalleli müdahale etti. Üzerlerine yürüdü, ben yapmadım diye. Polis çağırdılar." dedi.

Gaziosmanpaşa'da, Suriyeli babanın çocuğunu ve eşini hortumla dövdüğü iddia edildi VİDEO



“Babası bütün parasını elinden alıyormuş”

Bir başka mahalle sakini Selami Aras ise, "Sokakta babası elinden, amcası bacağından tutmuş çocuğu, baş aşağı geliyorlardı. Buradan geçerken çocuk bana seslendi, 'abi kurtar bizi' dedi. Çocuğa caddede peçete sattırıyordu. Bir ara çocuğa iş bulmuştum. Sonra işten ayrılmış çünkü babası bütün parasını elinden alıyormuş." diye konuştu.

“Adam canı sıkıldıkça çocuğu dövüyor”

Mahalleli Selda Tok, "İlk kez olan bir şey değil. O gece 02.00'de çocuğa 'git bana sigara bul nereden bulursan bul' dedi. Pazartesi günü de çocuğu dövdü, kollarında sigara yanığı izi vardı. Mahalleli o gün sahip çıktı. Tüm mahalle adamın üzerine hücum etti, eve kaçtı. Polisi aradık geldi. Adam canı sıkıldıkça çocuğu dövüyor. Bir de hortumla vuruyor." şeklinde konuştu.

“Oğlum 2 ay eve doğru düzgün gelmedi”

Çocuğunu darbettiği iddia edilen Ali Muhammed N. ise iddiaları yalanlayarak, "Ben oğlumu dövmedim. Oğlum 2 ay eve doğru düzgün gelmedi. Son olarak 2 gün boyunca eve gelmedi. Ben de aradım buldum, tam apartmanın önüne geldik, 'bu benim babam değil' diye bağırdı. Millet de oğlum değil sanmış. Mahalleli de üzerime koştu, hemen evime kaçtım. Sonra polis geldi, ailecek ifade verdik." dedi.