Alışveriş merkezi önünde yolcu almaya giden bir taksi, Arap turistleri görünce direksiyon kırdı. Mağdur olan yolcular, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İstanbul’da, vatandaşların sarı taksi mağduriyeti bitmiyor. Yolcu seçen, taksimetre açmayan, kısa mesafe gitmeyen taksi şoförleri, ulaşımın kronik sorunlarından biri haline geldi.

Gaziosmanpaşa’da, vatandaşları mağdur eden sarı taksi olaylarına, bir yenisi daha eklendi.

Bir taksici, alışveriş merkezi önünde kendisini çağıran yolcuyu almaya giderken, yolda bekleyen Arap turistleri görünce yolunu değiştirdi.

Taksi bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aynı alışveriş merkezi önünde benze durumların sık sık yaşandığını bekleyen yolcular, olayı cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Taksicinin almadığı yolcular, durumdan şikayetçi oldu.

“BİZDEN SONRA 10 KİŞİ BİNDİ”

Gaziosmanpaşa'da son zamanlarda, alışveriş merkezinin önünde gördükleri turistleri alıp, Türk yolcu almayan taksiciler artış gösterdi. Bir yolcu, "10 dakikalık yol gideceğim ama değişim saati diyerek beni almadı. Bizden sonra da 10 kişi bindi." dedi.

Gaziosmanpaşa’da taksi, bekleyen yolcuyu değil Arap turistleri aldı VİDEO



“YABANCI TAKSİCİLERDEN BİZ SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Taksi durağı Başkanı Salih Uzuntaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada oluyoruz, zabıta ekiplerini de çağırıyoruz. Şikayetçiyiz. Taksim, Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet gibi yerlerde daha çok denetimin yapılması gerekiyor. Yenikapı'dan 4 müşteri alıp Bakırköy'e götürüyor. Beni almıyor ama 4 kişiyi alıyor. Bunların olmaması lazım. Burada bizim taksicilerin yanlış yapma lüksü yok. Burada kameralar var biz ceza veriyoruz. Yabancı taksicilerden sıkıntı çekiyoruz. Bu da bizim durağa mal oluyor." sözlerini kaydetti.

"BİRAZ VİCDAN MUHASEBESİ YAPMAK LAZIM”

Taksici Ali Osman Danışmaz ise, şöyle konuştu:

"Biz yolcuları dizmişiz tabii yerli yabancı fark etmeksizin. Bir araba geliyor, bizim durağa ait olmayan, camdan kafasını çıkartıp 'Ben Aksaray'a gideceğim. Taksim'e gideceğim. Mecidiyeköy'e gideceğim' ya sıra gelmiş biz olsak aynı durumda düşünsenize 'ben oraya gitmiyorum' diyor. Biraz vicdan muhasebesi de yapmak lazım.

“ADI ÇIKAN TAKSİCİLER BURAYA GELİYOR ARAP MÜŞTERİ ALMAK İÇİN”

Aynı duruma kendi ailemizi koysak her şeyin farkına varacağız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası bayağı problemli bir nokta. Taksim, Beşiktaş gibi yerlerde takılıp adı çıkan taksiciler buraya geliyor Arap müşteri almak için.”





“TRAFİK BİZİ ÖLDÜRÜYOR”

Değişim saati olduğunu söyleyerek müşteri almayan taksici,"Arabayı vermeye gidiyorum değişim saati. Biz hep Türk alıyoruz. Yabancı almıyoruz. Bir kadın 'bizi almıyorsunuz' dedi. Sizin gibi, ben de dedim ki, 'alakası yok'. Bu saat değişim saati. Değişim yapmayalım mı yani. Biz uzun gidemiyoruz. Benim Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne yolcu çıktığı zaman tüylerim diken diken oluyor. 4 saat sürüyor orası. Ayaklarım tutmuyor, trafik bizi öldürüyor." dedi.