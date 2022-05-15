Gaziosmanpaşa'da amca ve yeğen olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönerken yanındaki bıçağı çıkaran yeğen, amcasını yaralayıp kaçtı.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Poligon Caddesi üzerinde saat 17:00 sularında bir araya gelen amca ve yeğen arasında tartışma çıktı.

İsimleri öğrenilemeyen amca-yeğen arasındaki tartışma, kısa bir süre içerisinde büyüdü ve kavgaya döndü.

Kavga sırasında öfkelenen yeğen, herkesin gözü önünde yanında getirdiği bıçakla amcasını bacağından yaraladı.

Şüpheli hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşırken, amca peşinden gitmeye çalıştı.

Yaralanan amca şikayetçi olmadı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan amcanın, yeğeninden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"Yeğenimdir, karışmayın"

DHA'nın haberine göre; cadde üzerinde işletme sahibi olan Ramazan Turan, “Burada bir arbede oluyor, biraz tartıştılar. Çocuk ileriye doğru gitti tekrar döndü elinde bıçakla. Amcasının bacağına bir sefer bıçak sapladı.

Bir de omzuna doğru bıçağın ters tarafıyla vurdu, sonra kaçtı gitti. Biz burada esnaf olarak tepki gösterdik.

Bıçaklanan kişi 'Benim yeğenimdir, karışmayın' dedi. Kimse bir şey yapmadı, yarım saat sonrada ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar" dedi.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı amcasını bıçakladı VİDEO