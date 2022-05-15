Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
477.373
1.02%
BTXN Coin
12.95
-8.80%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Gaziosmanpaşa'da tartıştığı amcasını bıçakladı

    Gaziosmanpaşa'da amca ve yeğen olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönerken yanındaki bıçağı çıkaran yeğen, amcasını yaralayıp kaçtı.
    • 15.05.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziosmanpaşa'da tartıştığı amcasını bıçakladı

    Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Poligon Caddesi üzerinde saat 17:00 sularında bir araya gelen amca ve yeğen arasında tartışma çıktı.

    İsimleri öğrenilemeyen amca-yeğen arasındaki tartışma, kısa bir süre içerisinde büyüdü ve kavgaya döndü.

    Kavga sırasında öfkelenen yeğen, herkesin gözü önünde yanında getirdiği bıçakla amcasını bacağından yaraladı.

    Şüpheli hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşırken, amca peşinden gitmeye çalıştı.

    Yaralanan amca şikayetçi olmadı

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sağlık durumu iyi olan amcanın, yeğeninden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    "Yeğenimdir, karışmayın"

    DHA'nın haberine göre; cadde üzerinde işletme sahibi olan Ramazan Turan, “Burada bir arbede oluyor, biraz tartıştılar. Çocuk ileriye doğru gitti tekrar döndü elinde bıçakla. Amcasının bacağına bir sefer bıçak sapladı.

    Bir de omzuna doğru bıçağın ters tarafıyla vurdu, sonra kaçtı gitti. Biz burada esnaf olarak tepki gösterdik.

    Bıçaklanan kişi 'Benim yeğenimdir, karışmayın' dedi. Kimse bir şey yapmadı, yarım saat sonrada ambulans geldi. Hastaneye kaldırdılar" dedi.

    Gaziosmanpaşa'da tartıştığı amcasını bıçakladı VİDEO

    Gaziosmanpaşa da tartıştığı amcasını bıçakladı #1

    Gaziosmanpaşa da tartıştığı amcasını bıçakladı #2

    Gaziosmanpaşa da tartıştığı amcasını bıçakladı #3

    Gaziosmanpaşa da tartıştığı amcasını bıçakladı #4

    Gaziosmanpaşa da tartıştığı amcasını bıçakladı #5

    Gaziosmanpaşa da tartıştığı amcasını bıçakladı #6


    İlginizi Çekebilir

    NATO Dışişleri Bakanları Berlin'de Rus tehdidini konuşacak
    Dünya

    NATO Dışişleri Bakanları Berlin'de Rus tehdidini konuşacak

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Van'da devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
    İç Haber

    Van'da devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

    Görüş Bildir