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- Gaziosmanpaşa’da, tırabzanları çalan hırsız kamerada
Gaziosmanpaşa’da, tırabzanları çalan hırsız kamerada
Bir binanın merdivenlerindeki alüminyum tırabzanlarını sökerek çalan şahıs, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- 18.10.2022 - 12:21
- Güncelleme : 18.10.2022 - 13:05
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde bir binanın önüne gelen şüpheli şahıs etrafı kolaçan ettikten sonra hırsızlık için kolları sıvadı.
Binanın alüminyum tırabzanlarını gözüne kestiren şahıs, etrafı kontrol ede ede sökerek tırabzan hırsızlığı yaptı.
Hırsızlık anları kamerada
DHA’nın haberine göre; sabah saatlerinde merdiven tırabzanlarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri kamera görüntülerini inceledi.
Tırabzanların sökülerek çalındığı anlar ve şüphelinin uzaklaşma anları saniye saniye kamera görüntülerinde izlendi.
Gaziosmanpaşa’da, tırabzanları çalan hırsız kamerada VİDEO