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Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası
Yan bakma nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Karakol önünde de birbirine giren taraflar, güçlükle sakinleştirildi.
- İHA
- 04.08.2021 - 09:55
- Güncelleme : 04.08.2021 - 10:01
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup, yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay polisin müdahalesi ile karakola taşındı. Karakola getirilen taraflar, karakol girişinde de birbirine girdi.
YUMRUKLAR KONUŞTU
Yumrukların kemerlerin kullanıldığı kavga, yine polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.
Kavgaya karışan taraflar, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası VİDEO