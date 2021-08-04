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    Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası

    Yan bakma nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Karakol önünde de birbirine giren taraflar, güçlükle sakinleştirildi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 10:01
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    Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup, yan bakma nedeniyle tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Olay polisin müdahalesi ile karakola taşındı. Karakola getirilen taraflar, karakol girişinde de birbirine girdi.

    YUMRUKLAR KONUŞTU

    Yumrukların kemerlerin kullanıldığı kavga, yine polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.

    Kavgaya karışan taraflar, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası VİDEO

    Gaziosmanpaşa’da yan bakma kavgası #1

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