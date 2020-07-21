Sürücüsünün el frenini inik unuttuğu yolcu otobüsünün, hareket ederek benzin istasyonuna dalması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Hekimsuyu Caddesi'nde, sürücüsünün el frenini inik unuttuğu 37 FG 220 plakalı yolcu otobüsü, park halindeyken hareket etmeye başladı.

BENZİN İSTASYONUNA DALDI

Kaldırıma sürterek bir anda hızlanan otobüs, yol kenarındaki benzin istasyonundaki pompaya çarparak durabildi.

O sırada benzin istasyonundan yakıt alan bir kişi, üzerine gelen otobüsten kaçmaya çalışırken yere düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kazanın bulunduğu yerde önlem aldı.

Gaziosmanpaşa'da, yolcu otobüsü benzinliğe daldı ViDEO

"OTOBÜSTE ŞOFÖR OLMADIĞINI FARK ETTİK"

Benzin istasyonun karşısında esnaf olan Özkan Karadeniz, "Talihsiz bir kazaydı. Otobüsün şoförü yol kenarına park etmişti. Bir gürültü patırtıyla beraber kaldırıma sürte sürte gidiyordu. Kaldırımdaki vatandaşların bağırtısıyla dışarıya çıktık. Otobüsün şoförünün olmadığının farkına vardık. İstasyonun pompasına vurarak maddi hasar oluşturdu. Bir hafif yaralı vardı. Görevli çalışanlarda hemen tedbir alarak yangına müdahale etti." dedi.