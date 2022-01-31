Seyyar satıcı, zabıtadan kaçmak için geri gitmeye başladı. Aracıyla zabıtanın önünü kesen sürücü, “Kaza olabilirdi. Baktık olacak gibi değil, aracı zabıtanın önüne kırdık" dedi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi'nde, dün öğle saatlerinde, iddiaya göre kamyonetiyle meyve ve sebze satan seyyar satıcı, zabıta ile karşılaştı.

Zabıtaya yakalanmak isteyemeyen satıcı, trafiğe aldırış etmeden kamyonetiyle geri geri gitmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ise seyyar satıcıyı kovalamaya devam etti.

ZABITA ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

Zabıta ile seyyar satıcının dakikalarca süren kovalamacasının ardından o anları kaydeden sürücü İbrahim Kızıl, beraberindeki arkadaşı Resul Yılan ile zabıtadan durmalarını istedi. Sürücü Kızıl, bu şekilde ilerlemelerinin kazaya sebebiyet verebileceğini söyleyerek zabıta aracının önünü kesti. Seyyar satıcı ise geri geri gitmeye devam ederek uzaklaştı.

Gaziosmanpaşa'da, zabıtanın önünü kesen sürücü konuştu VİDEO



“KAZAYA SEBEBİYET VERMESİN İSTEDİK”

Sürücü İbrahim Kızıl, olayı şu ifadeler ile anlattı:

“Bir seyyar satıcı vatandaş geri geri giderken zabıtalar geldi. Zabıtalar onu geri geri götürmeye çalıştı. Biz de bir vatandaş olarak engel olmaya çalıştık. Sonuçta emekçi bir insan. Kazaya sebebiyet vermesin istedik. İleride zabıtaya durmasını söyledik. 'Sen git, o da gitsin' dedik. Zabıta, ceza yazacaksa fotoğrafını çekip yazabilirdi. Kasada bir çocuk vardı. Titriyordu soğuktan. Buna rağmen geri geri götürmeye devam etti. Allah korusun bir kaza olabilirdi. Rica ettik, bıraksın diye. Allah var, o da yoluna gitti diğeri de.”

“BİRİNİN CANINA MAL OLABİLİRDİ”

O anları kaydeden Resul Yılan ise, “Kamyonet birini altına alabilirdi. Bir kişinin canına mal olabilirdi. Biz de peşinden gittik. En son baktık olacak gibi değil; aracı zabıtanın önüne kırdık. 'Bırakın adam gitsin' dedik. Yaklaşık 1 km var. Biz 3 dakikaya yakın video çektik, bunun daha öncesi de var." dedi.