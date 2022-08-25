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    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı

    Motosikletli iki hırsız, bir kuyumcuyu soydu. 2 kişiyi de yaralayan soygunculardan 1’i kaçarken, diğeri çevrede bulunan esnaf tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
    • 25.08.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:19
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    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi’ne motosikletle gelen iki şüpheliden 1’i, saat 21.00 sıralarında kuyumcuya girerek içeridekilere silah doğrulttu.

    Bir miktar altın çalan şüpheli, kaçarken kuyumcuya ateş etti.

    Esnaf durdurdu

    Motosiklete binen şüpheli kaçarken çevrede bulunan esnaf tarafından yere düşürüldü.

    Bu esnada diğer şüpheli motosiklette binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Çalınan altınların miktarı bilinmiyor

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

    Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz bilinmiyor.

    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı ViDEO

    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı #1

    “Kaçarken kalçasından vuruldu”

    Yaşananları DHA’ya anlatan olayın görgü tanıklarından İsmail Kıyıcak, “Balkonda otururken silah sesi duyduk. İlk başta çok önemsemedik ama ikinci silah sesi gelince camı açıp dışarı baktık. İki kişi vardı. Biri motosikletteydi biri de yerdeydi kuyumcuya doğru ateş etmeye başladılar. Kuyumcuda 3-4 kişi vardı. Biri dışarı çıktı. Sonra soyguncu ateş edince tekrar içeri kaçtı. Kaçarken kalçasından vuruldu.

    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı #2

    “Çok kötü bir olaydı”

    Sonra birkaç el daha ateş ettiler. Tam kaçacakları esnada ayakkabının oradaki esnaf fırlayıp soyguncuları itti. Bu esnada soyguncular motosikletten düştü. Sonra tekrar ateş etmeye başladılar. Kuyumcu dışarı çıkar çıkmaz yere düştü. Orada çok kan kaybetti. Durumunun şu an iyi olduğunu söylediler. Çok kötü bir olaydı.” dedi.

    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı #3

    Gaziosmanpaşa’daki kuyumcuda soygun: Birini esnaf yakaladı #4


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