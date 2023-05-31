Gebze'de bir kişi ateş ettiği husumetlileri tarafından bıçakla öldürüldü Kocaeli Gebze'de husumetli olduğu gruba silahla ateş eden 45 yaşındaki Ali Ö., bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Ali Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Kocaeli'de yaşanılan husumetli kavgasında kan aktı..

Gebze'de akşam saatlerinde Ulus Mahallesi 2142/1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup sokak üzerinde karşılaşınca gerginlik yaşandı.

Silahla ateş etti

Araçlardan inen 7 kişilik gruptan Ali Ö., tabancasını çıkararak karşı gruptakilerin üzerine 4 el ateş etti.

Husumetli karşı grup da bıçakla karşılık verdi

Kurşunlar kimseye isabet etmezken karşı gruptakiler kendilerine ateş eden Ali Ö.’ye bıçakla saldırdı. Şüpheliler, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan Ali Ö.’yü kendi araçlarına bindirip hastaneye götürmek için yola çıktıkları sırada polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Polis, içerisinde üç şüpheli ile yaralı Ali Ö’nün içerisinde bulunduğu aracı Hürriyet Mahallesi Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi Kavşağı üzerinde durdurdu.

Bıçaklanan kişi hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken Ali Ö. ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 4 boş kovana rastlandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.