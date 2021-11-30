Gebze'de fabrika çatısını tamir eden kişi öldü

Yurdal Gökçe isimli şahıs, çalıştığı deponun çatısında oluşan hasarı tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

Gebze'deki bir depoda çalışan 41 yaşındaki Yurdal Göçe isimli şahıs, fırtına nedeniyle zarar gören yerleri tamir etmek için çatıya çıktı.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

Gökçe, çatının çökmesiyle birlikte aşağıya düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisin incelemesinin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÇATIYI ONARMAK İÇİN KENDİ İSTEĞİYLE ÇIKMIŞ"

Yurdal Gökçe'nin ağabeyi Cemal Gökçe, "Marmara Bölgesi'ndeki fırtınadan dolayı kardeşimin çalıştığı deponun çatısındaki saclar yerinden kalkmış. O da onu onarmak için kendi inisiyatifiyle çatıya çıkmış. Maalasef orada çökme sonucunda depo içine düşmüş." dedi.





