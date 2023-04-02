Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, O.B. yönetimindeki 41 AHU 218 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 47 SA 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 kişi yaralandı
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 7 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma soruşturma başlattı
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.