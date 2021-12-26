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- Gebze'de midibüs devrildi: 7 yaralı
Gebze'de midibüs devrildi: 7 yaralı
Özel halk otobüsünün devrildiği midibüste yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- İHA
- 26.12.2021 - 12:29
- Güncelleme : 26.12.2021 - 12:40
Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi'nde yaşanan kazada, T.G. idaresindeki özel halk midibüsü, bilinmeyen bir sebeple kontrol çıkarak devrildi.
7 YARALI
Midibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi de yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.