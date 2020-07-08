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    Gebze'deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

    Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 08:46
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    Gebze'deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Köyü Mezarlığı yanında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Tesisten yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

    Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi.

    Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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