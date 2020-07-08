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- Gebze'deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Gebze'deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
- İHA
- 08.07.2020 - 08:46
Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Köyü Mezarlığı yanında bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tesisten yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi.
Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.