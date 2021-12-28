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- Gebze'de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti
Gebze'de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti
Metro inşaatının şantiyesinde 60 metre yükseklikteki vinçten tünele düşen operatör Nail Tor, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 28.12.2021 - 12:44
- Güncelleme : 28.12.2021 - 12:58
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi'ndeki metro inşaatının şantiyesinde çalışan operatör Nail Tor, dengesini kaybederek tünele düştü.
TÜNELE DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ
Tor, çimento aktarımı yaptığı sırada borunun çarpması sonucu 60 metre yükseklikten düştüğü tünelde, hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nail Tor'un cesedi morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.