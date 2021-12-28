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    Gebze'de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

    Metro inşaatının şantiyesinde 60 metre yükseklikteki vinçten tünele düşen operatör Nail Tor, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 12:58
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    Gebze'de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi'ndeki metro inşaatının şantiyesinde çalışan operatör Nail Tor, dengesini kaybederek tünele düştü.

    TÜNELE DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ

    Tor, çimento aktarımı yaptığı sırada borunun çarpması sonucu 60 metre yükseklikten düştüğü tünelde, hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Nail Tor'un cesedi morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gebze de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti #1

    Gebze de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti #2

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    Gebze de vinçten düşen inşaat ustası hayatını kaybetti #7

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