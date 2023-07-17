Gemlik'te korkunç kaza: 1 kişi öldü 4 yaralı Kurşunlu Mahallesi'ndeki kavşakta yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Gemlik'te korkunç bir kaza yaşandı.

Kurşunlu Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, 16 JUR 54 plakalı otomobilde bulunan Derya Karaman hayatını kaybetti.

Eşi ve oğlu yaralandı

Aynı otomobilde bulunan eşi Kerem Karaman ve oğulları Abdullah Karaman yaralandı.

Kazada 07 VJS 70 plakalı otomobilde bulunan şoför Adem Aktaş ve yolcu Şeyma Yıldırım da hafif yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önlemlerini alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da kaza ile alakalı soruşturma başlattı.