Genç çift traktör kazasında hayatını kaybetti

Muğla'da, şarampole devrilen traktörden savrulan Meliha Katı (34) olay yerinde eşi Ertuğrul Katı (35) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla Yeniköy Mahallesinde bugün saat 18.00 sıralarında, Ertuğrul Katı yönetimindeki traktör engebeli arazide kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ İSE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Ertuğrul Katı ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

3 ÇOCUKLARI VARDI

3 çocukları bulunan çiftin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.