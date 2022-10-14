Petrol
94.98
0.43%
Euro
18.1654
0.11%
Dolar
18.5742
0.18%
Altın
997.98
0.36%
Borsa
3553
0.00%
Bitcoin
371.869
3.61%
BTXN Coin
8.42
-2.65%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    Gencecik bir insanın ölümüyle köpek terörü yine gündemde

    Gencecik bir insanın ölümüyle köpek terörü yine gündemde

    Bakırköy'de köpekelerin saldırısından kaçarken trafik kazasında ölen Z.R.C'den sonra kamuoyunda köpeklerin neden olduğu ölümler ve can güvenliği tartışmaları yeniden gündeme geldi.
    • 14.10.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dönemde Türkiye köpekler yüzünden hayatını kaybeden onlarca insanın arkasından ağladı.

    Sadece başıboş sokak köpekleri değil, pervasız sahipleri yüzünden saldırgan tasmalı köpekler de can alıyor.

    Bunun son örneği İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşandı.

    Köpekten kaçarken arabanın altında kaldı

    Sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan çocuklar okula geç kaldıkları içinsokakta zaman geçirmeye başladı.

    Ataköy Sahil Kuzey Rauf Orbay Caddesi'nde yürümeye başlayan çocukların üzerine H.D'nin yanında bulunan köpekler koşmaya başladı.

    Çocuklar panik halde kaçışırken 10 yaşındaki Z.R.C, cadde üzerinde hareket halindeki A.B'nin otomobilinin altında kaldı.

    A.B tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü VİDEO

    Sürücü ve köpeğin sahibi gözaltına alındı

    Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.B. ile H.D. adli makamlara sevk edildi.

    Bakırköy Adalet Sarayına getirilen 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

    Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, çocuklara saldıran köpeklerin yanında bulunduğu şüpheli H.D. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Araç sürücüsü A.B. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 çocuğun birden kaçmaya başladığı, ardından 2 köpeğin onların peşinden koştuğu yer alıyor.

    Kamuoyu sessiz

    Görüntülerde tehlikenin büyüklüğü göz önüne dökülürken köpeklerin neden olduğu yeniden gündeme gelse de kamuoyunun büyük bir bölümünin sessizliği de dikkat çekiyor.

    Gencecik insanlar köpek terörü yüzünden hayatlarını kaybederken belediyeler, hayvan derneklerinin korkusu yüzünden harekete geçmiyor.

    Gencecik bir insanın ölümüyle köpek terörü yine gündemde #1

    Gencecik bir insanın ölümüyle köpek terörü yine gündemde #2

    Gencecik bir insanın ölümüyle köpek terörü yine gündemde #3


    İngiltere'den Ukrayna'ya hava savunma füzesi desteği
    Dünya

    İngiltere'den Ukrayna'ya hava savunma füzesi desteği

    2022 ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum!
    Gündem

    2022 ÖTV indirimi geldi mi, ne zaman gelecek? Hangi araçlara uygulanacak? İşte ÖTV'de son durum!

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir