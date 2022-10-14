Gencecik bir insanın ölümüyle köpek terörü yine gündemde

Son dönemde Türkiye köpekler yüzünden hayatını kaybeden onlarca insanın arkasından ağladı.

Sadece başıboş sokak köpekleri değil, pervasız sahipleri yüzünden saldırgan tasmalı köpekler de can alıyor.

Bunun son örneği İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşandı.

Köpekten kaçarken arabanın altında kaldı

Sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan çocuklar okula geç kaldıkları içinsokakta zaman geçirmeye başladı.

Ataköy Sahil Kuzey Rauf Orbay Caddesi'nde yürümeye başlayan çocukların üzerine H.D'nin yanında bulunan köpekler koşmaya başladı.

Çocuklar panik halde kaçışırken 10 yaşındaki Z.R.C, cadde üzerinde hareket halindeki A.B'nin otomobilinin altında kaldı.

A.B tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü VİDEO

Sürücü ve köpeğin sahibi gözaltına alındı

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.B. ile H.D. adli makamlara sevk edildi.

Bakırköy Adalet Sarayına getirilen 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, çocuklara saldıran köpeklerin yanında bulunduğu şüpheli H.D. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Araç sürücüsü A.B. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 çocuğun birden kaçmaya başladığı, ardından 2 köpeğin onların peşinden koştuğu yer alıyor.

Kamuoyu sessiz

Görüntülerde tehlikenin büyüklüğü göz önüne dökülürken köpeklerin neden olduğu yeniden gündeme gelse de kamuoyunun büyük bir bölümünin sessizliği de dikkat çekiyor.

Gencecik insanlar köpek terörü yüzünden hayatlarını kaybederken belediyeler, hayvan derneklerinin korkusu yüzünden harekete geçmiyor.



