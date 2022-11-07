Artan kazaların ardından tartışmaların odağında olan skuter kullanımında, yaş sınırının altındaki gençlerin, marketlerde satılan ön ödemeli kartla skuter kullandığı ortaya çıktı.

Son günlerde yurt genelinde skuter kazalarında artış olmaya başladı.

Çoğunluğu ölümle sonuçlanan kazalara, tedbirsiz kullanımların neden olduğu belirtildi.

Gençler, sıkça düşmelerine ve kaza yapmalarına rağmen büyük kolaylık sağladığını düşündükleri skuterden vazgeçmiyor.

Yaş sınırı getirildi

Tehlikeli boyuta ulaşmaya başlayan skuter kullanımı nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.

Kazaların önüne geçebilmek amacıyla skuter kullanıclarına 15 yaş sınırı getirilmişti.

Gençler, skuter kullanımında 15 yaş sınırını aşıyor VİDEO

15 yaş sınırı aşılıyor

Yaplan denetimlerde, yaş sınırının ön ödemeli kartla aşıldığı ortaya çıktı.

DHA'nın aktarımına göre; marketlerde de satılan bankalara ait ön ödemeli kartlarla uygulamaya kayıt yaptıran gençler, bu şekilde skuter kullanabiliyor.

"Marketten ön ödemeli kart aldım"

15 yaşında olduğunu söyleyen bir çocuk, "Bankadan değil, marketten ön ödemeli kart aldım. Evde kayıt yaptım. 70 TL yükleyip 3 saat sürebiliyorsunuz. 15 yaşından küçük olanlar da benim gibi, başkalarının üzerine kayıt yapıp, skuter kullanıyor." dedi.

"Ailelerinin kart bilgilerini girerek kullanıyor"

Yine 15 yaşında olduğunu belirten bir diğer genç skuter kullanıcısı, "Marketten kart aldım, para yükledim. O kartla uygulamaya girdim. 15 yaşından küçükler ailesinin kart bilgilerini girerek kullanıyor. Çevremde 15 yaş altında birçok çocuk, bu şekilde skuter kullanıyor." diye konuştu.

"Dikkat etmezsek kazalar artacak"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 15 yaş altı skuter kullanımı engellemek için teknolojik yöntemler kullanılması gerektiğini belirterek, "Kartı eline alan kullanmamalı. Bu sistemin parmak iziyle çalışması lazım. Parmak izinin sahibinin de şartları sağlaması gerekiyor. Skutere 2-3 kişi birlikte biniyor, bu da yapılmamalı. Skutere ağırlık sensörü takılarak, bu ihlalin önüne geçilmeli. Skuterler için ayrı bir yol da olmalı. Yaya yolunda kullanılıyor, tersten giriliyor, sıkı denetlenmesi lazım. Dikkat etmezsek kazalar artacak ve en son endişem, tamamen yasaklanması. Eğitim, denetim, teknoloji ve yeni yollarla beraber bu konuyu Türkiye'nin gündeminden bir an önce düşürüp, olumlu yönlerini konuşmamız gerekiyor." dedi.

"Kaza anında hayatta kalma şansı düşük"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, skuterlerin önemli bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatarak, "Ölümlü, yaralanmalı kazaların nedenleri, yüzde 90 sürücü hatasından kaynaklanır. Biz bu karmaşık trafiğe bir de skuteri koyuyoruz. Skuterin kaportası sürücünün vücudu, yani bir kaza anında hayatta kalma şansı düşük. O nedenle bazı tedbirler almak lazım." şeklinde konuştu.





