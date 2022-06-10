Gezdiği köylerde çocukları eğlendiren öğretmen Ümit Bartın, Hakkarili öğrencilere de santur çalarak güzel vakit geçirmelerini sağladı.

Hakkari Yüksekova’da gezgin öğretmen olarak tanınan Ümit Bartın, öğrencileri mutlu edecekler işlerle vakit geçirmeyi seviyor.

Yaptığı birçok keşifle ve çektiği doğa görüntüleriyle ilçedeki insanların gönlünde güzel yer edinen öğretmen Ümit Bartın, köylerdeki çocuklara İran ve Hindistan’a has santurla mini konserler veriyor.

İlçenin tüm köylerini karış karış gezen Bartın, köy çocuklarına santur çalarak güzel anlar yaşatıyor.

Gezgin öğretmen, Hakkarili öğrencilere santur çaldı VİDEO



"Çocuklarla toplandığımız yere aileler de eşlik etti"

Çocukları mutlu etmek için köy köy gezdiğini belirten Bartın, "Yıllardır bu bölgenin farklı farklı yerlerinde doğa gezileri yapıyorum. Çoğu zaman doğanın çok değişik anlarına şahit oluyorum ve insanımızın güzel renkli halleriyle karşılaşıyoruz. Köyleri gezerken özellikle karşılaştığım çocukların cıvıl cıvıl hallerini görmek beni mutlu ediyor. Ben de sürekli aynı aktiviteyi tekrarlarken, yani köyleri gezerken, bu sefer aklıma çaldığım genelde İran ve Hindistan müzik dünyasına ait enstrüman olan santur geldi. Köylerdeki çocuklarla doğanın en güzel yerlerinde toplanıp santur çalabilirim ve onlarla mutlu bir şekilde küçük konserler verebilirim diye düşündüm. Bugün bu durumu gerçekleştirdik ve düşündüğümden daha güzel oldu her şey. Çocuklarla topladığımız yere, aileler de eşlik ederek santur sesini dinlemeye geldiler. Bu beni daha da mutlu etti." dedi.

"Mutluluğu yüzlerinde görebiliyorum"

En çok da köy çocuklarının bu gibi etkinliklere ihtiyacı olduğuna inandığını ifade eden Bartın, "Köydeki çocuklarımızın müzik, enstrümanlar ve sanat konusunda şehirde, merkezde var olan imkanlara aynı şartlara sahip olmadıklarını görüyoruz. Sosyal sorumlulukla hareket ederek onların müzik gibi birçok alanda eksiklerini yine onlarla beraber tamamlamaya çalışmak bana da en büyük mutluluğu veriyor diyebilirim. Santur, bu coğrafyada olmayan ve görülmeyen bir çalgı aleti olduğu için özellikle bu enstrümanı gördüklerine de şaşırıyorlar. Tabii onlar için hem bir ilk ve güzel bir karşılaşma oluyor. Bu mutluluğu onların yüzlerinde görebiliyorum. Köydeki çocukları peşime takıp beraber belirlediğimiz yerlerde oturup santur çalıyorum. Onların da eğlendiklerini görüyorum. Güldüklerine ve yaramaz güzel hallerine tanıklık ediyorum. Hayata karşı motive edici bu gibi eğlenceli çalışmaları onlarla beraber gerçekleştiriyorum. Çocuklara umut olmak, çocukların mutlu hallerini görmek bana da çok iyi geliyor, kalbime huzur veriyor." şeklinde konuştu.



