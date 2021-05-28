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    Gezi Park'ında İranlı turisti gasbetti

    Kırık cam şişesiyle tehdit ettiği turistin 2 bin lirası ile cep telefonunu gasbeden kişi, metro istasyonunda yakalanıp gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 10:08
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    Gezi Park'ında İranlı turisti gasbetti

    Taksim Gezi Parkı'nda yürüyüş yapan İranlı turistin yanına gelen bir kişi, elindeki kırık cam şişesini göstererek üzerindeki değerli eşyaları vermesini söyledi.

    Korkuya kapılan turist de cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı saldırgana verdi.

    METRO İSTASYONUNDA YAKALANDI

    Şüpheli hızla kaçarken, İranlı turistin yardım istediği turizm polisleri çevrede araştırma başlattı. Polislerin yanında bulunan turistin, Taksim Metro Durağı'nda gördüğü şüpheli polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile İranlı turist, polis merkezine götürüldü.

    Gezi Park'ında İranlı turisti gasbetti ViDEO

    Gezi Park ında İranlı turisti gasbetti #1

    Gezi Park ında İranlı turisti gasbetti #2

    Gezi Park ında İranlı turisti gasbetti #3

    Gezi Park ında İranlı turisti gasbetti #4

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