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Gezi Park'ında İranlı turisti gasbetti

Gezi Park'ında İranlı turisti gasbetti

Kırık cam şişesiyle tehdit ettiği turistin 2 bin lirası ile cep telefonunu gasbeden kişi, metro istasyonunda yakalanıp gözaltına alındı.