Giresun İl Özel İdaresi'nde görevli 4 kişi hakkında soruşturma Giresun Valiliği’nde bulunan konferans salonundaki ses ve görüntü sisteminde yapılan bakım ve onarım sonrası mikser ve amfi cihazları yeni alınmış gibi göstererek faturalandıran İl Özel İdaresi'nde görevli üst düzey 4 kişi hakkında 'Kamuyu zarara uğratmak' suçundan soruşturma açıldı.

İHA

Giresun Valiliği Konferans Salonu'ndaki ses ve görüntü sistemlerinde yapılan bakım ve onarım sonrası mikser ve anfi için harcama yetkisi verildi.

Cihazlar, yeni alınmış gibi gösterildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, soruşturma talimatı verdi.

Aylıktan kesme cezası uygun görüldü

Yapılan soruşturmanın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Gerek araştırma soruşturma raporları gerekse, yazılı savunmada ses sistemi cihazlarından olan bir adet mikser ve bir adet amfinin yenisi alınmış gibi belgelerde gösterilmesinden dolayı harcama yetkisine verilen görevin tam yapılmasında Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Hizmet İşleri-Genel Şartnamesi hükümlerine uymadıkları kanaati oluşmuştur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Hükümleri çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcısı Vekili H.M., Müdür C.A., Şef H.G. ve Bilgisayar İşletmeni A.V. hakkında işlem yapılmasını gerektirecek davranışlar bulunmaktadır. Bu açıdan 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesi uygun olacaktır.

Karara itiraz edildi, ceza kaldırıldı

Soruşturma kapsamında alınan karara itiraz edilirken, 6 üyeden oluşan Giresun İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu’nda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca ve kurum avukatı Orhan Tozlu'nun ret oyuna karşı oy çokluğu ile ceza kaldırıldı.