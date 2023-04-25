Giresun sahil yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İHA
Giresun'da yaşanılan kaza, bir kişiyi hayattan kopardı.
Keşap ilçesi Karabedir mevkiinde meydana gelen olayda, Espiye istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan Mücahit P. idaresindeki 34 JVD 43 plakalı otomobil Karadeniz Sahilyolu Karabedir mevkiinde yoldan karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Engin Ejdar’a çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce savruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ejdar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.