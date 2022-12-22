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    Giresun'da 700 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı

    Bulancak'ta 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
    • 22.12.2022 - 21:13
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 21:14
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    Giresun'da 700 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandı

    Güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

    Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

    700 yıllık Tevrat bulundu

    DHA'nın haberine göre ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

    El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #1

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #2

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #3

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #4

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #5

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #6

    Giresun da 700 yıllık Tevrat ı satmaya çalışırken yakalandı #7


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