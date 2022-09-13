Giresun’da ayı, çobanın elini ısırdı

Hayvanlarını ararken ayı saldırısına uğrayan Emrah Aksoy, elinden ısırıldı. Hastanede tedavi gören Aksoy, “Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı” dedi.

Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Yenice beldesinin mezrasında büyükbaş hayvanlarını otlatan Emrah Aksoy (24), öğle yemeği sonrası hayvanlarını yerinde bulamadı.

Hayvanlarını ararken Yazıcılar bölgesine geçip buradan da dereye inen Aksoy, hayvanlarını bulduğu sırada ayı saldırısına uğradı. Aksoy bir süre ayı ile boğuştu. Aksoy’un sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Eli, kanlar içinde kaldı

DHA’nın haberine göre; eli kanlar içinde kalan Aksoy da babası Seyfullah Aksoy tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eli sargıya alınan Aksoy, buradan Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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“Kaçarken beni yakaladı”

Hastanede tedavisi süren Emrah Aksoy, "İnekler otluyordu. Geldiğimde ineklerin olmadığını fark ettim. İneklerin gitme ihtimali üzerine Yazıcılar bölgesine geçtim, dereye indim. Önce ayının sesini duydum. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken beni yakaladı. Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü sonra ailemi aradım, hastaneye geldik.” dedi.