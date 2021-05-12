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    Giresun'da bayram yoğunluğu

    Vaka sayılarının en yüksek olduğu illerin başında gelen Giresun'da bayram öncesi sokaklarda yoğunluk oluştu.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 15:39
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    Giresun'da bayram yoğunluğu

    Tam kapanma kapsamında Ramazan Bayramı salgının gölgesinde geçecek.

    Koronavirüs vaka sayılarının azaltılması için uygulanan kapanmaya rağmen, Giresun sokakları doldu.

    ALIŞVERİŞE AKIN ETTİLER

    Market ve manavların en fazla bulunduğu Yeniyol Caddesi’nde koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden yaşanan bayram yoğunluğu pes dedirtti.
    Ramazan Bayramı arifesinde Yeniyol Caddesi üzerinde kalabalık, market ve manavlarda ise kuyruk oluştu. Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe akın etti.

    Giresun'da bayram yoğunluğu VİDEO


    Giresun da bayram yoğunluğu #1

    "BAYRAM ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTTI"

    Yeniyol Caddesinin esnafından biri olan Adnan Aydın, “Yeniyol yürüme mesafesinde market ve manavların, fırınların yoğun olarak bulunduğu bir cadde olduğu için her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ancak bayram öncesi bu yoğunluk daha da arttığını söyleyebiliriz. Evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için herkes alışverişe akın etmiş durumda. Yeniyolun yoğunluğuna bayram yoğunluğu da eklenince görünen kalabalık ortadadır” ifadelerini kullandı.

    Giresun da bayram yoğunluğu #2

    Vatandaşlar ise bayram süresince kısıtlama devam edeceğinden dolayı ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıktıklarını kaydettiler.

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