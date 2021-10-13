Aksu Mahallesi’nde çöplerin arasındaki çukurun içinde, 10 ölü köpek bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’da, Aksu Mahallesi sahilinde, çöp toplama alanının yanındaki çukurda, 10 ölü köpek olduğu görüldü.

Çevrede bulunan Murat Bektaş tarafından fark edilen olay, polis ve belediye yetkililerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

10 köpeğin cansız bedeni ve çöp poşetleri ile dolu olan çukur iş makinesi ile kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’da, çöplerin arasındaki çukura 10 ölü köpek bulundu VİDEO



“YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ”

Köpeklerin bulunduğu çukurdan çektiği görüntüleri paylaşan Bektaş, “Kim tarafından nasıl yapıldığını bilmiyoruz; zehirlenerek mi ya da doğal ölüm mü? Yetkilere bilgi verdik, konunun takipçisi olacağız. Yakışmayan bir görüntü. Haber verdik, buraya apar topar gelindi, kepçe ile çukur kapatıldı. Eğer bu itlaf şeklinde toplu bir kıyım ise yanlış, hayvan haklarına aykırı. Eğer doğal ölümler sonucu ise buranın dezenfekte edilip, kireçlenmesi gerekirdi.” sözlerini kaydetti.