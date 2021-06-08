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    Giresun'da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor

    Birlikte denize girdiği 17 yaşındaki arkadaşı Enes Toraman boğulan, 18 yaşındaki kendisi ise kaybolan Mert Demir'i arama çalışmaları, yeniden başladı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 11:22
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    Giresun'da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor

    Giresun Bulancak Limanı'nda dün öğle saatlerinde 17 yaşındaki Enes Toraman ile 18 yaşındaki arkadaşı Mert Demir serinlemek için denize girdi.

    Ailelerinin haber alamadığı Toraman ve Demir'in kıyıda eşyaları bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve Giresun İtfaiyesi Su Altı ve Üstü Arama Kurtarma ekipleri yönlendirdi.

    ENES'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Denizde yapılan aramada, dün akşam saatlerinde Enes Toraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Havanın kararmasıyla birlikte Mert Demir'i arama çalışmalarına ara verildi.

    Giresun'da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor VİDEO

    ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Günün ilk ışıklarıyla birlikte Mert Demir'i arama çalışmaları yeniden başladı. Botla ve drone ile deniz yüzeyi taranırken, dalgıçlar ise su altında arama gerçekleştiriyor.

    Giresun da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor #1

    Giresun da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor #2

    Giresun da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor #3

    Giresun da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor #4

    Giresun da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor #5

    Giresun da denizde kaybolan Mert, ekiplerce aranıyor #6

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