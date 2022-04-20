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    Giresun'da dere taştı: Yol çöktü, kemer köprü hasar aldı

    Karların erimesi sonucunda debisi yükselen Aksu Deresi'nde taşkın yaşandı. Taşkın sonucu taş kemer köprü hasar görürken çöken yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı.
    • 20.04.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 13:21
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    Giresun'da dere taştı: Yol çöktü, kemer köprü hasar aldı

    Yurt genelinde kış ayları boyunca etkili olan karın erimesi ve sağanak sonrası Giresun'un Aksu Deresi taştı.

    Bu nedenle, 22 Ağustos 2020’de, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde yeniden taşkın korkusu yaşandı.

    Aksu Deresi'nin debisi yükselirken, kara yolu çöktü, Dereli Taş Kemer Köprüsü de hasar gördü. Yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

    "Az hasarla atlattık"

    Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, "Mart ayında yağan kar ve hava sıcaklığının birden yükselmesi ve aşırı rüzgarla karların erimesi sonucunda ilçemizden geçen derenin debisi yükseldi. Aksu, Kızıltaş, Akkaya dere suları birleşerek toplu olarak ilçemizden geçmektedir. Bunun sonucunda taşan su kara yolunda yer yer çökmelere neden olmuştur. Biz tedbirimizi aldık. Az hasarla atlatıldı. Bazı eksikleri de görmüş olduk. En kısa sürede yıkılan yol, çöken yerler yapılacaktır.” dedi.

    Giresun da dere taştı: Yol çöktü, kemer köprü hasar aldı #1

    Giresun da dere taştı: Yol çöktü, kemer köprü hasar aldı #2


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