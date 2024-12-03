Giresun’da ev yangını: 1 ölü

İHA

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Küçüklü köyünde, Avni Zehir'e ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

88 YAŞINDAKİ EV SAHİBİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın sonucunda, ev sahibi 88 yaşındaki Avni Zehir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ayrıca, yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangın söndürülürken, Avni Zehir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.