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Giresun'da evdeki tartışma kanlı bitti: 2 ölü

Giresun'da evdeki tartışma kanlı bitti: 2 ölü

Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kanlı bitti. Eşini öldüren katil koca, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.