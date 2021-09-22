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- Giresun'da evdeki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Giresun'da evdeki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kanlı bitti. Eşini öldüren katil koca, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- DHA
- 22.09.2021 - 07:25
- Güncelleme : 22.09.2021 - 08:04
Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde ikamet eden Murat Çetin (45), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Şennur Çetin (43) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin, eşine tabanca ile ateş etti, ardından kendini vurdu.
İKİSİ DE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.