Giresun'da evinde baygın bulunan üniversiteli hayatını kaybetti

DHA
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 20 yaşındaki Cemalettin Ceylan, arkadaşları tarafından kaldığı evde baygın halde bulundu.
Adrese elen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan Ceylan, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ölüm nedeni otopside belli olacak
Ceylan'ın muayenesinde vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.
Ceylan'ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Ceylan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken cenazesinin ise memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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