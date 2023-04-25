Giresun'da feci kaza: 2 elti can verdi Kontrolden çıkarak dere yatağına uçan araçta iki elti can verdi. Eltiler gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İHA

Giresun'un Eynesil ilçesinde feci bir kaza yaşandı.

Önceki gün Kemerli köyünden Görele istikametine seyir halindeki Ali T. idaresindeki 34 VN 8346 Zıva Grupyolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Bu etki ile araçta hayatını kaybeden eltiler Sevim Küçük ve Gülay Küçük toprağa verildi.

Kemerli Köyü Camiinde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazına yakınları ve köylüler katıldı.

Geride çocukları kaldı

Sevim Küçük’ün 2, Gülay Küçük’ün ise 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Elti olan Sevim ve Gülay Küçük kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi.