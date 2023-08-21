Giresun'da feci kaza: Işık ihlali yapan tır otomobili ezdi geçti Görele'de kırmızı ışık ihlali yapan tır sürücüsünün neden olduğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Giresun, katliam gibi bir kazaya sahne oldu.

Görele ilçesinde Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı.

Katliam gibi kaza: Kırmızı ışıkta geçti

Kırmızı ışıkta geçen tır, ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki araca sol yandan çarptı.

Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kazaya neden olan tırın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.