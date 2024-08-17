Giresun'da fındık bahçesine uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Giresun'un Görele ilçesi Gültepe köyünde Ömür Kesim yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yamaç arazideki fındık bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerce yapılan kontrolde 52 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ömür Kesim'in cenazesi Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış